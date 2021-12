Com virose, Ivete Sangalo não vai participar do arrastão

A cantora Ivete Sangalo não vai participar do tradicional arrastão do Carnaval de Salvador nesta quarta-feira, 10. A baiana, que faria sua última participação no evento, precisou se ausentar por conta de uma virose. Segundo informações da assessoria de imprensa da artista, ela passou mal na noite desta terça-feira, 9, e foi diagnosticada com quadro de virose.

Sem Ivete, o trio da artista será comandado pelo cantor Lincoln Sena, da banda Duas Medidas, além dos convidados Ju Morais, Carla Cristina, e pelo garoto Lucas Marques, que participou do "The Voice Kids

Outros trios também participam da festa, um puxado pela banda Psirico e outro pelo sertanejo Daniel Vieira, com participação do cantor Igor Kannário.

