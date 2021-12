Com quase 40 anos de carreira, Bell Marques não pensa em parar

Apresentações em blocos, camarotes, ressaca de Carnaval e turnê. A rotina do cantor Bell Marques está cada dia mais corrida. Com quase 40 anos de carreira, o cantor nem pensa em descansar. E o que mais o motiva é a possibilidade de levar alegria aos foliões: “Os fãs esperam isso de nós e a gente trabalha tanto pela felicidade deles”.

Em 2019, Bell Marques comemora 40 anos de carreira como cantor. Apesar de ser um veterano na folia, o Carnaval deste ano ainda terá sabor de recomeço: na folia, ele pretende colher os frutos dos dois primeiros anos de carreira solo.

Mesmo esbanjando experiência, o esquema de trabalho do artista segue corrido. “Estou bem feliz, com a rotina bastante puxada, mas bem satisfeito por poder fazer as coisas como sempre quis. Estou como queria estar”, comemorou.

Antes da folia, uma das tarefas do artista foi divulgar a nova música de trabalho Vou te amar o ano inteiro, que está entre as mais tocadas do verão. A canção, que trata sobre a liberdade dos relacionamentos no Carnaval, reflete um pouco sobre o sentimento do artista após a saída da banda Chiclete com Banana: “É bem normal a gente ouvir as pessoas dizendo ‘namoro sério só depois do Carnaval’. O povo quer curtir, quer ficar mais à vontade e tem esse direito, desde que não machuque o coração de ninguém”, contou.

No Carnaval, o artista comanda dois dias do bloco Vumbora (sexta-feira e sábado) e três dias de Camaleão (domingo, segunda-feira e terça-feira). Fora dos trios, ele ainda terá fôlego para se apresentar em dois camarotes: o da Skol (sexta-feira), do Nana (segunda-feira). Na terça-feira, o cantor embarca para Recife, onde fará um show no camarote Parador.

O final do Carnaval não vai significar descanso para Bell. No dia 2 de março, ele se apresenta em Porto Seguro. De lá, embarca para o Rio de Janeiro, quando fará mais três shows. Em seguida, o artista sai em turnê pelo Brasil com o show “Bell Marques - Só As Antigas”, que já passou por Salvador e Aracaju. Mesmo depois da turnê, o artista não pretende parar: “Vem mais coisa bacana aí, eu conto na hora certa”.

Com quase 40 anos de carreira, Bell Marques não pensa em parar

Versátil, o cantor não abre mão de se apresentar também durante o São João, festa que, junto com o Carnaval, tem um lugar reservado em seu coração. “Eu amo o São João, amo forró, amo o clima do interior”, revelou.

Para o cantor, comemorar os 40 anos de carreira é motivo de orgulho, não só pelo sucesso durante toda a trajetória, mas pelas oportunidades que a vida lhe ofereceu neste período. “Tenho orgulho do que construí, de onde cheguei e do que posso fazer com o meu trabalho, com a minha música. Minha avaliação é muito positiva. Sou muito feliz fazendo o que gosto”, disse.

O cantor comemora, ainda, o fato de ser um dos grandes porta-vozes da axé music em todo o país. “O artista é porta-voz da alegria e tem uma responsabilidade grande, que é levar distração pro público. Os fãs esperam isso de nós e a gente trabalha tanto pela felicidade deles”, afirmou.

Na cola do artista

Bloco:Vumbora

Data: 24 (SEXTA-FEIRA)

E 25 (SÁBADO)

Circuito: DODÔ (BARRA-ONDINA)

PERFIL DO BLOCO

Criado em 2014, o bloco é considerado um dos grupos revelação da folia. O objetivo de sua criação foi ser o bloco alternativo de Bell Marques, e, hoje, é um dos mais procurados pelos foliões.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA Bell Marques

SÁBADO Bell Marques

Bloco: CAMALEÃO

Data: 26 (DOMINGO), 27 (SEGUNDA-FEIRA) E 28 (TERÇA-FEIRA)

Circuito: DODÔ (BARRA-ONDINA)

Perfil do bloco

O bloco é sucesso de público no Carnaval de Salvador há 18 anos. A agremiação atrai centenas de pessoas anualmente e é um dos mais aguardados pelos foliões, atraindo baianos e turistas.

PROGRAMAÇÃO

DOMINGO Bell Marques SEGUNDA-FEIRA Bell Marques TERÇA-FEIRA Bell Marques

