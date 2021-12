Com pé machucado, Alinne Rosa defendeu direitos das mulheres

Com um body transparente que mostrava quase tudo, Alinne Rosa defendeu o empoderamento da mulher sobre seu corpo durante desfile no Bloco Largadinho neste domingo, 7, no Circuito Dodô.

"Eu quero declarar liberdade para as mulheres. O corpo é nosso e sobre meu corpo, eu que determino as regras", disse a mulher, reclamando da violência e preconceito que as mulheres sofrem.

Alinne também pediu respeito com os homossexuais. "Eu represento quem sofre xingamento, como os gays. Vamos respeitar, porque é isso que todo mundo merece", acrescentou.

A cantora, que saiu no Carnaval com o tema "Alinne Rosa na terra do amor", disse que o país "ideal tem que ter respeito, tolerância e igualdade".

Mesmo com uma bota no pé por conta da torção que ela sofreu na folia deste sábado, 6, Alinne não perdeu o rebolado. "Está tranquilo. Agora estou protegida", disse em citando a bota que usa no pé.

Com várias referências ao filme "Alice no País das Maravilhas", Alinne puxou "seus coelhinhos"pela Barra-Ondina.

