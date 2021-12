Com look ousado, Alinne Rosa irá se fantasiar de bombeira no Carnaval

Alinne Rosa irá apostar em um look ousado para o Carnaval de Salvador 2018. A cantora, que comandará o bloco "O Vale" no circuito Dodô (Barra/Ondina), vai desfilar vestida de bombeira. A passagem dela na folia ocorrerá no dia 10 de fevereiro (sábado).

A escolha do figurino foi inspirada na nova canção de trabalho da artista chamada de "Aquele Fogo". Os foliões que irão "pular atrás do trio" dela também ganharão um figurino especial. Em vez de abadás, eles usarão um colete inspirado na temática.

A responsável pelo look da artista é a estilista Andressa Salomone, a mesma que produziu os figurinos da cantora no Carnaval do ano passado.

adblock ativo