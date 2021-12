Com Ivete fora da folia, Coruja e Cerveja e Cia não desfilarão

Dois dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Salvador, o Cerveja e Cia e o Coruja, não irão desfilar este ano. Isso porque a cantora Ivete Sangalo, grávida de gêmeos, anunciou que está fora da folia de Momo de 2018. O afastamento da artista atende a uma orientação médica.

"Seria irresponsável com a minha saúde e uma irresponsabilidade à minha proposta como artista, acho que ninguém ia curtir. Sei que muita gente vai sentir, e assim como eu, porque eu amo estar em cima do trio, mas é por um motivo muitíssimo importante, relevante. Isso tem uma relevância muito grande na minha vida. Então, no Carnaval de 2018, não vou cantar, por orientação médica, por orientação minha, da minha família e do meu marido", afirmou ela. O anúncio foi feito em uma rede social nesta quarta-feira, 20.

Segundo a empresa responsável pela comercialização dos abadás destes blocos, a Axé Mix, o cancelamento do desfile não trará prejuízos para os foliões, uma vez que as camisas que dão acesso às cordas não chegaram a ser vendidas. Já com relação ao camarote Club, que é a junção dos antigos Cerveja e Cia, de Ivete, e Reino da Folia, de Durval Lélys (ex-vocalista da banda Asa de Aguia), é comercializado normalmente.

