Com grandes atrações, Carnaval de Juazeiro tem início nesta sexta

Começa nesta sexta-feira, 15, o Carnaval da cidade de Juazeiro (distante 512 km de Salvador), no norte da Bahia. A festa com duração até domingo, 17, reúne artistas dos mais diversos ritmos, distribuídos entre os três circuitos do evento.

Localizado na avenida Adolfo Viana, o circuito Ivete Sangalo é o mais popular dentre os outros, reunindo a maioria das atrações. Até o momento, já foram confirmadas as presenças de Léo Santana, Luis Caldas, Gabriel Diniz e Psirico.

Já no polo João Gilberto, localizado na orla dois da cidade, os shows de Devinho Novaes, Harmonia do Samba, Jonas Esticado, entre outros, serão responsáveis por animar o público presente. Além disso, ainda existe a opção do palco alternativo, na rua 28, que terá as apresentações da Orquestra Pedro Biloto, Dubaia e muito mais.

Reunindo mais de 15 blocos em seus circuitos, o Carnaval de juazeiro é uma das festas mais antigas e tradicionais da cidade, tendo sido oficializado no ano de 1914, com com a fundação do clube carnavalesco "Embaixadores de Veneza". De lá pra cá, foram feitas algumas alterações, até se adequar ao formato dos dias atuais.

adblock ativo