Com figurino reciclável, Tio Paulinho comandará Bloco Happy no sábado

Tio Paulinho, principal referência em eventos infantis e idealizador do Bloco Happy, desfilará no Carnavalo de Salvador no sábado, 2, com o bloco infantil no circuito Dodô (Barra-Ondina), na orla.

Este ano, o artista traz uma novidade no seu figurino, que será produzido por meio de materiais recicláveis. O objetivo da customização é despertar a importância da preservação da natureza e reutilização de materiais para o público infantil.

“Nós precisamos, cada vez mais, respeitar o meio ambiente. Esta é uma ação educativa que reforça a importância quanto ao reaproveitamento de materiais de reuso e ao descarte adequado do lixo que é gerado diariamente em nossas diversas atividades. O Bloco Happy faz um desfile à beira mar, para as famílias. Por isso, este ano estamos com o tema “Viva a Natureza” por entender que esta preocupação é de todos, inclusive de nós, artistas”, declarou Tio Paulinho, por meio de nota da assessoria.

Idealizado pela estilista Luciana Galeão, o tradicional macacão do Tio Paulinho será revestido com embalagens do biscoito Treloso e Salgadinhos Ok, patrocinadores do bloco.

Desfile

O desfile do Bloco Happy ocorre no sábado de Carnaval, a partir das 10 horas, com saída em frente ao Hotel Atlantic Towers (Ondina), em direção à Barra. Além de Tio Paulinho, a cantora Gilmelândia também se apresenta no trio.

Os interessados podem adquirir os abadás pelo sites da Central do Carnaval e Sympla.

