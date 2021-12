Coelba lança campanha de segurança para o Carnaval

Curtir pode, só não pode correr risco é o tema da campanha de segurança em relação à rede elétrica lançada nesat quarta-feira, 27, pela Coelba para o Carnaval 2016 na Bahia.

Nos dias da festa, serão realizadas blitze educativas nas áreas de concentração e dispersão dos blocos, para orientar motoristas e profissionais que trabalham nos trios. Os portadores de balões promocionais (blimps) serão orientados a não encostar o material na fiação elétrica e serão distribuídos panfletos aos foliões.

Aparentemente inofensivas, as serpentinas metalizadas podem oferecer grande perigo a quem as manuseia ou a quem estiver perto, caso caiam sobre a rede de eletricidade, além de oferecer risco de interrupção no fornecimento de energia.

Praia do Forte, no Litoral Norte, este ano, ganhou sete sensores de curto-circuito. Desde 2015, no Campo Grande e da Barra à Ondina foram instalados 22 sensores destes, que permitem identificar em tempo real defeitos ou falta de energia.

O superintendente de manutenção e operações da Coelba, Sérgio Mello, disse que os técnicos encontram todo tipo de material sobre os fios: "calças, colchões, tênis, abadá, enfim, jogam de tudo sobre a rede elétrica". Ainda, segundo Mello, este ano foi firmada parceria com o Detran, para orientar motoristas a evitarem acidentes com a rede elétrica.

adblock ativo