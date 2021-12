Clima esquenta entre Rui e Neto já no segundo dia de Carnaval

Três ações da Prefeitura e uma polêmica acabaram gerando mal estar entre o governador Rui Costa (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) já no segundo dia de Carnaval, nesta quinta-feira, 23.

Entre o arrastão de Carlinhos Brown à meia-noite de terça na Barra, passando por apreensão de cervejas Schin que iriam para o camarote oficial do governador, no Campo Grande; remoção de publicidade do governo do estado nos portais de segurança e até discussão sobre o Cine Glauber Rocha entraram em jogo.

Primeiro, o anúncio do prefeito de que haverá o arrastão da meia-noite com Carlinhos Brown na Barra-Ondina levou o governo a reclamar de que não planejou o efetivo da Policia Militar para a "novidade".

"O que é surpresa não conheço. Não sei se o secretário de Segurança Pública está ciente. O que peço sempre, e vou insistir nessa tese, é que a gente consiga fazer um planejamento antes", disse o governador em entrevista à imprensa em seu camarote oficial na noite desta quinta-feira.

O prefeito rebateu: "Eu deveria avisar o que? É um trio a mais dentro do horário já previsto no desfile da terça feira. Não estamos inovando nada. Eu não tenho culpa de a gente ter ideias bacanas e criativas e estar mexendo no Carnaval de Salvador. Temos que pensar o futuro da festa, quem manda o que e quem faz o que, isso é uma bobagem", disse o prefeito para A TARDE.

Publicidade e cerveja

No final da tarde, a Secretaria de Ordem Pública (Semop) apreendeu temporariamente um carregamento de refrigerantes e cerveja da marca Schin que estava sendo levado ao camarote oficial do governo do estado, no Campo Grande.

Antes disso, a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) apreendeu faixas de publicidade irregulares espalhadas ao longo da festa, entre as quais, as do governo do estado, que estavam junto aos portais da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Em ambos os casos houve a devolução dos produtos e materiais.

No caso da retirada da publicidade, Rui Costa chegou a dizer que pediria a abertura de um inquérito para averiguar a responsabilidade sobre o dano no equipamento do Estado. O prefeito, por sua vez, disse que não iria polemizar.

À noite, a Sedur emitiu nota informando que a ação cumpriu Decreto 12.642, que prevê “que a colocação de qualquer anúncio ou engenho publicitário na cidade deve ser precedida de alvará”.

A nota diz, ainda, que entre o material apreendido estavam as faixas do governo “sem alvará e em desconformidade com a legislação municipal”. Mas que “no caso da SSP, por se tratar de um orgão público e de interesse social, as faixas foram devolvidas”.

No início da tarde, um carregamento de produtos Schin que seriam levados para o camarote de Rui foram apreendidos. O secretário de Ordem Pública, Marcos Vinicius, explicou que existem regras de descarga e de marca da cervejaria nos circuitos.

O descarregamento teria sido realizado após às 10h e em local irregular, no meio do circuito, o que fere o decreto municipal sobre restrição de outra marca no circuito que não seja a oficial, Skol.

“Quando soubemos que era do governador, o prefeito foi sensível, pois a operação não sabia de quem eram as cervejas, e tudo foi devolvido”, disse.

Fixação

O Espaço de Cinema Itaú Glauber Rocha e o Belvedere da Sé também foi pivô de outra troca de farpas entre os dois. Neto enviou à Câmara um projeto revogando a cessão desses imóveis ao estado mas o governador Rui Costa (PT) disse que o estado não vai abrir mão do patrimônio.

Rui disse que não foi procurado pela prefeitura. "Acho que isso não pode ser feito de maneira unilateral. Mandei levantar toda a parte jurídica. Isso será tratado pelas procuradorias, e eventualmente na Justiça, porque não tivemos contato da prefeitura para falar desse serviço", disse.

O prefeito ACM Neto (DEM), que curtia a folia do camarote oficial da prefeitura na noite de quinta, disse que não quer polemizar sobre ações de sua administração e que deve tratar da questão na quinta-feira, após a quarta de cinzas.

"Eu não entendo essa fixação sobre a minha pessoa. Estou na minha, continuarei na minha, tranquilo. Sei meu dever com Salvador. Temos pautas muito mais importantes sobre as quais o governo do estado devia estar mais preocupado em tratar do que brigar por bobagem. Vou me debruçar sobre isso após o Carnaval".

*Colaborou Luan Santos

adblock ativo