Ela “taquitá”! Completando 15 anos de carreira em 2017, a “debutante” Claudia Leitte vai levar toda a energia dela para a pipoca pela primeira vez. “Agora não é mais um desejo, é uma realidade. Este ano, eu farei bloco sem cordas no sábado, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Estou muito feliz, porque esse é um desejo antigo que está realizando-se. Será emocionante!”, conta a cantora.

Se Claudinha lança uma canção, ela vira hit. Concorrendo à música do Carnaval com Taquitá, ela já passou a marca de dois milhões de visualizações no YouTube. Com letra dançante e focada no empoderamento feminino, o single já ganhou coreografia.

Escrita por Thierry, Andrade e Breno Casagrande, parceiros de Claudinha, Taquitá está entre as mais populares nas rádios neste verão. Como veterana na folia, a carioca, que é praticamente baiana, diz ser muito agradecida aos fãs por ter chegado aonde chegou. “Eu sempre fiz músicas para a vida. E sempre desejo que as pessoas escutem minhas canções e se remetam aos melhores momentos de suas vidas. Quando isto acontece, todo o resto é consequência. Mas, sim, eu me sinto muito grata por estar entre as mais populares com Taquitá.

Luana Almeida e Itana Silva Claudia Leitte vai desfilar, pela 1ª vez, para o folião pipoca

Claudia Leitte é plural e pretende mostrar isso na folia. Este ano, ela promete ser uma boa marinheira e levar os foliões à loucura com seu “navio elétrico”.

“Tudo o que posso adiantar sobre o Carnaval é que meus looks já estão prontos. Eu adoro a surpresa, por isso não posso falar muito, mas tenho certeza de que os figurinos estão lindos e modernos. Tem salva-vidas, pirata, havaiana e comandante! Eu estou completamente apaixonada pela temática deste ano, que será Claudia Leitte a Bordo, pois levaremos um verdadeiro navio para a avenida. Será massa!”, contou Claudinha, empolgada.

Além da pipoca e do seu Largadinho, a cantora vai puxar, pela primeira vez, o Blow Out – festa do Clube San Sebastian, que virou bloco de Carnaval. E quem acha que ela vai limitar-se a Salvador, na folia momesca, engana-se. Na segunda-feira (27), a cantora faz show na cidade de Muzambinho, Minas Gerais. “Eu sou uma cantora brasileira de axé. Quando estou fora do país, ou mesmo fora da Bahia, o que me destaca é a minha baianidade nagô”, brincou a loira.

Com um público fiel, ela conta que não se sente cobrada em excesso pelos fãs. “Eu não me sinto pressionada. Sou uma serva do público, mas entendo que lhe servir está diretamente relacionado ao meu prazer. Eu preciso estar feliz fazendo meu trabalho, a fim de que entregue o melhor. Estou feliz e sei que é por isso que o público continua me acompanhando após tantos anos”.

Quanto à vida, ela só tem a agradecer: “Sou abençoada em tudo. Minha carreira torna isso ainda mais evidente. Claro que há muito empenho e amor envolvidos em tudo. Entretanto, gratidão é a palavra que melhor resume minha trajetória”.

>> Na cola do artista

Pipoca (sem cordas)

Data: 25, sábado

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DA APRESENTAÇÃO

Claudinha vai puxar um bloco sem cordas do Farol da Barra até Ondina pela primeira vez. A apresentação é dedicada ao folião pipoca

*****

loco: Blow Out

Data: 24, sexta

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

Pela primeira vez na avenida, o bloco Blow Out foi uma iniciativa que partiu da festa do Clube San Sebastian

*****

Bloco: Largadinho

Data: 26 e 28, domingo e terça

Circuito: Dodô (Barra-Ondina)

PERFIL DO BLOCO

Lançado oficialmente no Rio de Janeiro, durante o primeiro ano do bloco, o Largadinho chegou ao Carnaval de Salvador em 2013, para complementar o circuito Dodô (Barra-Ondina)

