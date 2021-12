Claudia Leitte ‘reinventa’ o abadá

Este ano, os foliões que vão desfilar nos blocos puxados pela cantora Claudia Leitte vão usar uma vestimenta especial: o colé, uma mistura de colete com abadá.

O colé, que não tem mangas e conta com uma abertura no meio, vai estrear em três modelos diferentes: marinheiro e pirata, para o Largadinho, que desfila nos dias 26 (domingo) e 28 (terça-feira); e salva-vidas, para o Blow Out, que sairá na sexta-feira (24).

A intenção, segundo a artista, é transformar a fantasia em uma roupa democrática: “O folião mais gordinho, se quiser, bota uma camisa por baixo. O sarado, pode abrir o colé e mostrar o tanquinho”, ela brincou.

A cantora afirmou que a ideia é uma homenagem ao designer Pedrinho da Rocha, responsável por desenhar abadás, fachadas de trios elétricos, de palcos e capas de discos de grandes nomes da música baiana.

Por isso, Claudia fez questão de apresentar a nova ideia a ele, nesta segunda- feira, 20, na mostra dos 40 anos de carreira de Rocha, montada no Salvador Shopping (piso L1).

Inspiração

Para ela, o novo estilo de fantasia dá continuidade ao trabalho de Pedrinho, que adaptou a antiga mortalha ao Carnaval moderno. “É uma reinvenção. Pedrinho cortou a mortalha e a gente cortou o abadá. Foi ele quem coloriu a música da Bahia”, elogiou.

A relação de Claudia com o designer começou no início da carreira dela, quando ele a presenteou com o desenho de uma boneca com um violão, que virou marca da cantora na época.

Pedrinho encarou a ideia do colé como uma homenagem. “O resultado é muito legal. É sempre gratificante ver que nosso trabalho inspirou outras pessoas”, disse ele.

adblock ativo