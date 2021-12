Claudia Leitte e rapper Pitbull vão abrir Carnaval na Barra

A cantora Claudia Leitte e o rapper e produtor norte-americano Pitbull são as atrações que vão abrir oficialmente o Carnaval, na quinta-feira, 8. Diferentemente dos anos anteriores, a abertura da festa em 2018 vai ocorrer no Circuito Dodô (Barra-Ondina), onde acontece a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, confirmou a prefeitura em coletiva realizada na manhã desta sexta, 12.

Após a abertura, a Barra vai sediar o desfile do Furdunço (que também será realizado no domingo que antecede a folia, dia 4), com a participação de 25 atrações. Ao contrário do primeiro dia, na quinta-feira os minitrios vão percorrer o circuito no sentido oficial, saindo da Barra em direção a Ondina.

Quem encerra a programação da quinta é a cantora Daniela Mercury, que apresenta um projeto especial. Após a saída de todos os trios do Farol da Barra, DJs animam o público na Torre Eletrônica, que substitui o palco montado no ano passado.

Outra novidade é o 'Carnaval Náutico', que acontece no domingo, 11, em um palco flutuante próximo ao Solar do Unhão (avenida Contorno). Quem anima o público neste dia é o cantor Denny Denan.

Furdunço

Uma das novidades do primeiro dia do Furdunço, que acontece no domingo, 4, a partir das 15h, é a confirmação da BaianaSystem na programação, após a polêmica envolvendo a participação na festa deste ano, por conta dos protestos dos seguidores do grupo contra o presidente Michel Temer.

"O Furdunço ano passado foi uma soma de coisas, sobretudo o fato de ter saído BaianaSystem e Léo Santana, que tinha se inscrito antes de ter 'estourado' todas as suas músicas", explicou o prefeito em relação ao tumulto ocorrido em 2017, durante o desfile das duas atrações.

Fuzuê

Em seu terceiro ano, o Fuzuê reúne 30 atrações no sábado, 3, entre bandas de sopro, percussão e batucada. O objetivo é fazer uma releitura dos carnavais de época.

Pipoco

Ainda na programação que antecede os festejos oficiais está o Pipoco, que faz seu segundo ano com o cantor Léo Santana. A estreia do projeto, em 2017, contou com o desfile da Timbalada. Desta vez, Léo leva os foliões de Ondina até o Farol da Barra, onde encontra o DJ Alok, que se apresenta na Torre Eletrônica.

