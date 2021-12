Claudia Leitte comanda o bloco Cocobambu nesta sexta

Na estreia no Carnaval de Salvador deste ano, a cantora Claudia Leitte comandará o bloco Cocobambu nesta sexta-feira, 5, no circuito Dodô (Barra-Ondina). A apresentação está prevista para as 21h.

Entre as surpresas da noite está o figurino da loira, que pode ser inspirado em Elvis Presley, em divas internacionais, como Britney Spears e Celine Dion, ou ainda em cartas de pôquer e grafismo.

Seguindo o tema "Las Vegas", os looks são assinados por Renato Thomaz (um dos donos da marca Água de Coco).

Vale lembrar também que Claudinha anunciou a participação de Igor Kannário em uma de suas aparições na folia. Então, o folião pode se deparar com a "Patricinha" e o "Príncipe do Gueto" agitando a festa nesta sexta.

adblock ativo