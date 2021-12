Cláudia Leitte canta dentro de bola gigante e recebe dupla sertaneja no último dia de carnaval

No comando do bloco Largadinho, a cantora Cláudia Leitte fez um Carnaval à parte nesta terça-feira, 13, no Circuito Barra-Ondina. Homenageando o basquete, a artista inovou em sua saída do trio ao puxar o bloco dentro de uma bola gigante. A estrutura deixou a cantora mais próxima dos foliões.

Apostando na transparência, a loira usou um figurino cheio de recortes, que fez referência aos uniformes do esporte. O loook trouxe o número 10 cravejado num body branco com brilho.

Outro ponto alto da apresentação foi a participação da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, estreante na folia baiana. Juntas, as artistas cantaram o hit "Lacradora", gravado pelas três, além de sucessos pessoais como "Sorte Que Cê Beija Bem" e Bola de Sabão". Claudinha aproveitou a presença das irmãs no tio para homenagear Ivete Sangalo, que deu à luz Marina e Helena, no último sábado, 10. "Vamos mandar um beijo para Ivete, que teve duas gêmeas iguais assim, lindas", disse a artista.

Ao avistar uma briga no meio do público, a musa do axé deu uma grande bronca no folião. "Toda mulher que passar por você, você tem que respeitar. Trate as mulheres como você gostaria que tratassem sua mãe. Vou ficar te olhando daqui viu, pai?", disse a cantora.

