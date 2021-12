Claudia Leitte aposta nas atividades esportivas para tema de blocos

Sucesso na folia de 2017, o "Colé", abadá idealizado por Claudia Leitte e o Grupo San Sebastian, voltará ao Carnaval de Salvador neste ano. E o apostando na atividade esportista coletiva.

Desenvolvida pelo artista Pedrinho da Rocha, as vestimentas são inspiradas no basquete e no vôlei e serão usadas nos desfiles dos blocos Blow Out e Largadinho. O primeiro desfilará na sexta-feira, 9. Já o Largadinho, sairá na terça, 13. Ambos, no circuito Barra-Ondina.

O “Colé”, que é um abadá em forma de colete com cerca de quatro tipos de cortes, foi lançada quando Claudia criou o bloco "Blow Out" em parceria com a San.

"Colé" é o abadá idealizado por Claudia Leitte e o Grupo San Sebastian (Foto: Divulgação)

