Claudia Leitte anuncia participação do rapper Pitbull no Carnaval

O rapper Pitbull também participará do Carnaval de Salvador. A cantora Cláudia Leitte anunciou a vinda do artista na noite desta quinta-feira, 11, em postagem nas redes sociais. Ele irá sair na quinta e sexta de Carnaval (dias 8 e 9).

"É #CARNAVAL que você quer? Então, venha com força que eu já tô pronta e chamei reforço: Meu rei Pitbull e a galera massa da Zumba vão balançar Salvador na quinta, pra abrirmos oficialmente o carnaval! Na sexta-feira, no Blow Out, Pit volta pra fazer participação na primeira da sequência de puxadas de trio inesquecíveis!!!! Eitaaaaaaaaa!!!", legendou Cláudia, na postagem no Instagram.

Mesmo com a confirmação da vinda de Pitbull para a folia de Momo, Cláudia ainda não confirmou em qual circuito sairá com ele na quinta. Porém na sexta, a participação do rapper será no bloco Blow Out, no Circuito Dodô (Barra/Ondina).

