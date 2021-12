Cirurgias de face aumentaram 66% nos circuitos do Carnaval

O número de cirurgias de face realizadas nos postos de atendimento durante o Carnaval aumentou 66%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram realizados 418 atendimentos bucomaxilofaciais (mandíbula, nariz e maçã do rosto).

O número de equipes intervencionistas foi ampliado este ano. Três das seis equipes de cirurgiões plantonistas estavam fixas nos módulos assistenciais da Ladeira da Montanha, Piedade e Sabino Silva e outras três, móveis, se deslocavam através de motolâncias para os locais das ocorrências. O posto instalado na avenida Adhemar de Barros foi o que realizou mais atendimentos, totalizando 100.

A maior parte dos atendimentos aconteceu em decorrência de agressões físicas. Durante os seis dias de folia, as agressões físicas foram a segunda maior causa de ocorrências nos módulos de saúde montados para o Carnaval, registrando 655 casos. O número representa um decréscimo de 27% em relação ao Carnaval de 2014.

adblock ativo