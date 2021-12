Circuitos ainda oferecem testes rápidos para detecção de DSTs

Os foliões ainda podem realizar testes rápidos para detecção dos vírus HIV, sífilis e hepatites B e C neste último dia de Carnaval. Para os interessados em fazer os testes, basta se dirigir aos dois postos do projeto 'Fique Sabendo'.

Até a última parcial divulgada, 5.304 testes rápidos já haviam sido realizados, com 36 diagnósticos positivos para HIV, 162 para sífilis, 12 para hepatite B e cinco para a C.

Os postos do Fique Sabendo estão localizados no módulo na Rua Dias D'Ávila, próximo ao Farol da Barra, que funciona até as 21 horas. Já o posto montado no Multicentro Carlos Gomes, no circuito Osmar, atende os foliões até as 22 horas.

Neste ano, há uma novidade para os que testarem positivo para sífilis: o tratamento já começa no posto. Porém, quem testar positivo para outras DSTs será encaminhado para uma das unidades de referência da Secretaria Municipal de Saúde.

