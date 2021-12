Circuito Osmar: Bloco Alvorada homenageia Irmandade dos Homens Pretos

O bloco Alvorada, responsável por abordar e resgatar assuntos relacionados a herança cultural de Salvador, homenageará a Irmandade dos Homens Pretos, no carnaval 2019. Com o desfile marcado para a próxima sexta-feira, dia 1, no circuito Osmar (Campo Grande), o bloco traz como convidados, o paulista Marquynhos Sensação e o carioca Beleleu.

A Irmandade

A confraria de culto católico comemora, neste carnaval, seus 333 anos. Fundada no século XVII, por congos e angolanos, a Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora às Portas do Carmo (Irmandade dos Homens Pretos), é uma das mais antigas de que se tem registro no país.

Em contato com a equipe do A TARDE, a mestra em Educação e Contemporaneidade e participante ativa da entidade, Anália Santana, falou sobre a emoção de estar recebendo tamanha homenagem. "Essa é a primeira vez que um bloco carnavalesco homenageia a Irmandade. Será bastante interessante ver essa leitura do Carnaval de Salvador. É imprescindível dar visibilidade ao Rosário, porque muitos baianos e soteropolitanos não conhecem essa entidade", relatou.

Contando com cerca de 200 membros, a igreja "Nossa Casa" agrega elementos da cultura africana para enriquecer a identidade negra em suas missas - como instrumentos, dança e músicas afro. A construção da igreja levou quase um século, uma vez que foi feita pelos integrantes da comunidade religiosa nas horas vagas, madrugadas e dias santos.

Prior da irmandade, Adonai Passos Ribeiro falou sobre a gratidão que é estar completando esses mais de três séculos de resistência. "É uma grande alegria e satisfação ter esse reconhecimento. Apesar de ser nossa primeira vez, o Alvorada vem sempre prestando algumas justas homenagens para instituições que tiveram uma participação de grande resistência", afirmou.

Bloco Alvorada

Fundado por uma união de jovens secundarista no Centro Urbano de Salvador, em 1975, o bloco Alvorada se destacou como o primeiro cortejo voltado exclusivamente para o samba, contribuindo para a permanência e difusão do ritmo nos demais blocos carnavalescos que viriam a surgir posteriormente.

A importância do Alvorada, nos dias atuais, não se limita apenas no desenvolvimento de atividades nos centros urbanos. O bloco consegue, também, agregar na movimentação da economia local, refletindo na manutenção da cultura baiana.

Em contato com o A TARDE, o presidente do bloco Alvorada, Vadinho França, falou sobre a emoção de ter o seu cortejo como um marco símbolo da resistência, não somente do samba, mas, da cultura negra na Bahia.

"Todo o reconhecimento é fruto da perseverança. No alvorada ficou estabelecido que o samba não seria uma opção, seria regra. Nos últimos tempos, passamos por momentos muito difíceis no carnaval da Bahia, por conta da pluralidade de ritmos. Por isso, não podemos deixar de ressaltar que temos uma história grifada em cima do Alvorada, por conta de toda a nossa resistência", afirmou.

Dessa maneira, essa resistência do samba resultou em um reconhecimento que perdura ao longo de todos esses 44 anos de existência do Alvorada. Além disso, a integração entre os mais diversificados estilos de samba - roda, rural e urbano - consagrou o bloco com um espaço aberto e agradável para a interação.

Homenagem

Para o Carnaval de 2019, o bloco Alvorada vai destacar toda a história cultural do povo negro, dedicando sua temática para a Irmandade do Rosário - um dos mais importantes elos da rede de resistência que deu vida a cidade de São Salvador da Bahia - que completa 333 anos.

Afilhado do renomado sambista, Arlindo Cruz, o cantor Marquynhos Sensação é uma das grandes atrações da homenagem. Fundador do Grupo Sensação, Marquynhos fez sua primeira apresentação a pedido do cantor Jorge Aragão, outra grande referência do ritmo.

Circuito Osmar: Bloco Alvorada homenageia Irmandade dos Homens Pretos

