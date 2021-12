Circuito Dodô fica pequeno para agito final

"Farol da Barra, hoje é último dia. Cadê vocês? Simbora!", gritou Durval Lelys. Os foliões atenderam, mesmo o bloco tendo chegado com uma hora de atraso.

À frente do Me Abraça, Durval chegou ao Farol no final da tarde desta terça-feira, 9, no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e animou uma multidão que não arredava o pé do local, no derradeiro dia da folia. Antes de Durval, a banda Harmonia do Samba puxou o bloco Meu e Seu.

Logo após Durvalino, Claudia Leitte apareceu no trio do Largadinho, com decoração inspirada em Las Vegas (EUA). A loira arrastou uma multidão de jovens foliões. O estudante Alexandre Santos, 23, encerrou a farra atrás da musa: "Sou fã. Só saio com ela. É animação do início ao fim".

Sol, suor e cerveja Sol escaldante, suor e cerveja foi a mistura que, aliada à vontade de curtir o último dia da folia baiana, deu o tom aos desfiles no circuito Dodô durante a tarde.

Bell Marques, que puxou o último dia do Camaleão, subiu ao trio convicto de ter feito "um bom trabalho". E disse logo à multidão: "Não sei quantos de vocês passaram os cinco dias comigo, mas tenho certeza que quem passou se divertiu".

Ele ainda falou da dificuldade do último dia para quem curte a folia baiana. "Esse dia não é tão fácil. Amanhã, é um vazio terrível. Vou cantar uma canção que sintetiza todo esse sentimento", disse, e atacou com o refrão: "Não vou chorar nem vou me arrepender", acompanhado pelo coro de milhares de vozes no largo do Farol da Barra.

Se a pipoca e os que estavam dentro da corda curtiam, os que a seguravam não deixavam por menos. "O trabalho é difícil. A gente ganha pouco, mas se diverte bastante", contou o cordeiro Rogério dos Santos, 35. "Amamos Bell. Não tem nada igual no Carnaval", acrescentou o também cordeiro Alexandro dos Santos, 17.

A professora Isabela da Cruz, 38, saiu dois dias da festa atrás de Bell. "Adoro ele. Para mim, é o melhor. Estar com ele é alegria pura. É o último dia, mas ainda tem muita energia para gastar", afirmou.

A esteticista Lia Choffat, 54, contou que curtiu todos os dias da festa. Enquanto o bloco Cheiro se preparava para sair, ela aproveitou para pular com o Camaleão.

Cheiro

O bloco Cheiro abriu o desfile ao som do Hino ao Sr. do Bonfim. "Quero agradecer a cada um de vocês pelo Carnaval maravilhoso. Vamos encerrar com chave de ouro", disse a vocalista Vina Calmon, que foi para a avenida com um figurino que lembrava uma vedete.

Ela relembrou vários sucessos da banda Cheiro de Amor, que já teve vocalistas como Carla Visi e Márcia Freire. Tema do Cheiro, Lero- -Lero, canções de antigas folias, fizeram a massa balançar mais uma vez.

"Carnaval pode ter várias músicas novas, mas as canções do passado vão ter sempre lugar: nunca ficam velhas e têm letras maravilhosas", elogiou a secretária Luciana Neves, 44.

Atrás do Cheiro, veio a vez do bloco Pirraça, com o cantor sertanejo Wesley Safadão. No chão, o público, formado na maioria por garotas, cantava todas as músicas, aos gritos de "vai, Safadão!".

A mineira Ellen Tatiane, 26, de Belo Horizonte, veio para curtir a folia da capital baiana e foi atrás de Safadão. "Ele funciona muito bem no Carnaval. Não perde para nenhum outro cantor", disse, enquanto pulava ao som da canção Tim, Tim, e tentava tirar fotos do artista.

