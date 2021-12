Circuito da orla terá camarote gratuito durante o Carnaval

Está aberto o prazo para quem quiser se cadastrar para ter acesso durante o Carnaval ao camarote gratuito do circuito Barra-Ondina (Dodô), o Casa Skol, primeiro da orla liberado para o público em geral. Os interessados devem se inscrever gratuitamente no site www.sympla.com.br/casaskol até 13 de fevereiro, ou enquanto durarem os ingressos.

Com capacidade para abrigar 600 pessoas ao mesmo tempo - a expectativa é receber 1.500 pessoas por noite, de forma rotativa -, o local também receberá os foliões que não efetuarem o cadastro. O acesso destes, no entanto, dependerá da lotação do espaço, ou seja, quem efetuar o cadastro terá prioridade na entrada.

Após a inscrição, é enviada a confirmação do cadastro por SMS e um e-mail com um voucher referente ao dia escolhido. O ingresso deve ser apresentado no ato da entrada, impresso ou digitalizado.

Programação

O camarote vai abrir as portas antes mesmo do início oficial da festa. Nos próximos sábados deste mês, dias 20 e 27, o espaço receberá apresentações da cantora Alinne Rosa e de Dan Valente, respectivamente. Nestes dois dias, os shows estarão voltados exclusivamente para a rua.

Depois disso, o camarote retomará as atividades no dia 4 de fevereiro, quando será realizado o Furdunço. Na ocasião, o grupo ÀTTOOXXÁ fará um show para o público interno.

Na quinta-feira de Carnaval (8), a atração programada é Margareth Menezes. No sábado (10), será a vez de Larissa Luz, Karina Buhr e Pitty se apresentarem com o projeto Respeita as Mina.

No domingo (11), o rapper paulista Rael comandará a festa. Já na segunda-feira (12), será a vez de Nego do Borel assumir o palco do camarote. Para encerrar a programação, a casa Skol receberá, na terça-feira (13), Felguk.

adblock ativo