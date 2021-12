Circuito Batatinha inicia folia

Diante da concorrência de Ivete Sangalo e Bell Marques, sem cordas, no Campo Grande, o Carnaval do Centro Histórico não começou com grande público, nesta quinta-feira, 4, no Pelourinho. Mas quem foi ao bairro dos casarões se divertiu pelas ruas de pedra com atrações diversificadas.

Microtrios, nanotrios, afoxés, grupos de samba, orquestras e marchinhas ditaram o ritmo para quem preferiu fazer a festa no circuito Batatinha, longe da muvuca que costuma se espremer em volta dos trios elétricos nos circuitos Barra-Ondina (Dodô) e Centro (Osmar).

Já passava das 19h quando o cortejo formado por nove veículos, entre eles nanotrios e minitrios, começou a tocar os primeiros acordes da folia ao redor do Terreiro de Jesus, em frente ao prédio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia.

Entre as atrações estavam o Arrastão Cultural Guiné-Bahia, o Bicicletrio - Tocando as Canções do Maluco Beleza, Marana no Peixinho Elétrico, Garampiola, Sylvia Patrícia, o Rixô Elétrico de Fred Menendez e a #Rural Elétrica.

Ideal

Espaço para circular, música diversificada e o ambiente familiar formavam o conjunto ideal para o motorista Raimundo Santana, 37 anos, que levou os filhos para ver a festa. "O Pelourinho é bom para a gente se divertir com as crianças porque elas podem ficar mais à vontade", avaliou o motorista.

Para a estudante Camila Moreira, 23, que diz não gostar dos circuitos "mais comerciais", a festa no Centro Histórico foi uma oportunidade de curtir músicas de Raul Seixas ao som de marchinhas. "Achei bem interessante pelo formato diferente que a organização optou", observou a jovem.

Já a servidora pública Isaura Lopes, 57, se esbaldou atrás do Peixinho Elétrico, que apostou em repertório com músicas de Moraes Moreira, Novos Baianos e Alceu Valença. "Só me lembro do tempo em que eu era moderna. Já namorei muito!", ela gargalhou.

Além do baile na rua, o Pelourinho também teve shows nas praças Pedro Arcanjo, Tereza Batista e no largo Quincas Berro D'Água, por onde passaram atrações como o maestro Sérgio Benutti e Afro Jhow.

