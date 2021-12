Cinto que camufla faca é apreendido com turista no Campo Grande

Um cinto que camuflava uma faca foi apreendido com um turista uruguaio em um dos portais de abordagem do Politeama, entorno do Circuito Osmar (Campo Grande), na tarde desta terça-feira, 13.

O objeto foi encontrado com a utilização de um detector de metais. Ao todo, são 42 portais de acesso aos circuitos do carnaval. O uruguaio foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.

