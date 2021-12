Chineses interessados em investir na Bahia curtem Carnaval ao lado de Rui

O governador Rui Costa (PT) vai receber nesta segunda-feira, 27, uma comitiva formada por 15 executivos chineses que está na Bahia. Segundo o petista, os empresários estão interessados em investir em empreendimentos baianos. De acordo com Rui, eles vão aproveitar a viagem para conhecer a folia de Momo de Salvador.

“Eles fizeram questão de participar do Carnaval”, ressaltou o governador. A comitiva já percorreu uma extensa área da Bahia, acompanhado do embaixador chinês no Brasil, Li Jinzhang. Os executivos já foram do oeste baiano até o sul da Bahia, em Ilhéus, trecho em que está sendo construída a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol).

O grupo de empresários demonstra interesse em investir na Fiol desde a época que o governador visitou a China, em 2016, e apresentou os projetos de investimento.

Ainda segundo o governador, a visita dos chineses à festa baiana também é uma oportunidade para divulgar o Carnaval para outros países.

