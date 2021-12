Chiclete com Banana vai puxar foliões no Carnaval com novo cantor Khill

Chiclete com Banana é uma das maiores bandas do Carnaval baiano, desde o início dos anos 1980. Apresentando o cantor e compositor Khill (ex-Patchanka) como novo vocalista, o grupo busca arrastar a multidão de "chicleteiros" no circuito Dodô (Barra-Ondina) na terça.

Sobre o desafio de cantar em uma das grandes expressões da axé music, Khill revela o desejo de dar continuidade à história do grupo. "O maior desafio é manter um trabalho consolidado com o Chiclete com Banana que, para mim, sempre foi uma referência. Eu também tenho me cobrado muito, no sentido de trazer sempre algo novo, para estar sempre me atualizando. Porque a música tem tomado um formato bem diferenciado, além de manter a história do Chiclete", disse Khill.

Para isso, ele compôs a nova canção de trabalho da banda, em parceria com Roberto Moura, que tem a pegada certa para ser um dos sucessos do verão. "Chicleteou é uma música que Khill trouxe para o Chiclete, uma composição dele e Roberto Moura e que achamos a cara da banda. Por isso é a nossa nova música de trabalho", conta Wado Marques, fundador e músico da banda.

Apesar de ser novidade nos vocais do Chiclete, Khill é um veterano no Carnaval da Bahia. Mesmo já tendo tocado nos trios elétricos da folia momesca, ele garante que o frio na barriga continua o mesmo.

"Cada show tem o próprio termômetro. A gente sempre fica com aquele frio, uma certa ansiedade, mesmo com toda a experiência e com toda a bagagem. Eu sempre fico muito centrado, com o pensamento focado no show. A concentração tem que ser plena. A gente tem que estar com um repertório bacana, tudo pré-elaborado para que não haja falha. Então, toda essa preparação gera expectativa, e essa expectativa gera certa preocupação de fazer um trabalho perfeito. Mas, graças a Deus, quando a gente sobe ao palco as coisas fluem bem", avalia Khill.

Assim como todo chicleteiro tem uma música preferida, Khill elegeu a que considera mais marcante.

"Para mim, a mais especial é Diga que Valeu, porque tem uma história relacionada com a minha própria vida. Ela foi lançada pelo Chiclete, em uma época muito marcante do meu início de carreira como cantor. Eu tenho uma história muito ligada com ela, e, para mim, é uma música que sempre quando eu toco vem lembrança boa", revela o cantor.

adblock ativo