Chiclete com Banana comanda a Ressaca do Nana

A banda Chiclete com Banana vai comandar a festa Ressaca do Nana, neste sábado, 21, a partir das 22h, no Armazém Vilas, em Lauro de Freitas. O evento, que ainda terá show do sertanejo Danniel Vieira e da Mc Tati Zaqui, também conhecida como a musa do Pararatibum, da sequência a animação do Carnaval.

Os interessados já podem adquirir os ingressos ao custo de R$ 60 (pista), R$ 80 (área vip) e R$ 100 (Camarote). Para mais informações, basta ligar para o telefone (71) 3379-5360.

