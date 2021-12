A Banda Chilete com Banana abre o segundo dia do Carnavalito, que acontece na Arena Fonte Nova, empurrando uma multidão atrás do pranchão da banda. Cantando sucessos "Selva Branca", "Quero Chiclete" e "Voa Voa", o grupo segue dando a volta na 'Praça Castro Alves' montada especialmente para o evento. Após a passagem do Chiclete o clima sertanejo vai tomar conta do circuito, o músico Gustavo Lima promete agitar os foliões com os sucesso de sua carreira e do seu novo disco "O Embaixador".

A médica oftalmologista Helena Kurimo veio de São Paulo com amigos para curtir o carnaval de Salvador pela primeira vez e disse que se encantou com o povo baiano. "O carnaval aqui é muito seguro e o povo muito acolhedor. Eu estou encantada com a festa e escolhi o Carnavalito para curtir hoje por causa da tranquilidade que essa festa oferece e estou muito satisfeita!", disse a médica.

A atendente Leila Costa, 33 anos, está no Carnavalito aquecendo para o Carnaval. "Esse aqui é o aquecimento para a festa. As atrações são massa e o espaço da para curtir tranquilo. Eu espero conseguir pegar a pipoca do Babado Novo na Barra quando acabar aqui. Estou com a energia a mil!", disse a atendente.

A caixa Naci Pereira, 35 anos, está curtindo o Carnavalito pelo segundo dia e diz que achou a festa tão boa que hoje não pretende ir para o circuito. "Meu carnaval hoje é aqui. Tenho segurança e o conforto de um camarote. Vim para ver o show de Duas Medidas e como ele é o último eu irei daqui para casa descansar. Eu adoro Lincoln, onte está na Barra com ele e hoje estou aqui para vê-lo", revela Naci.

Veja um trecho do show:

Raul Aguillar | Fotos: Raul Aguillar | Ag. A TARDE Chiclete Com Banana abre o segundo dia do Carnavalito

adblock ativo