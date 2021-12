Chiclete agita geral

O Chiclete com Banana se apresenta todos os dias neste Carnaval. Na quinta (12/2), o grupo faz show no Camarote Salvador. A data comemora os 15 anos do espaço. Sexta e sábado, o Chiclete puxa o Nana Banana. No domingo, os músicos viajam para animar os carnavais de Ouro Preto (MG) e de Votuporanga (SP). Na segunda, puxam o Bloco Papa e, na mesma noite, seguem para agitar o Carnaval de Barreiras (BA). Na terça, voam para o Piauí, para o Carnaval de Floriano

