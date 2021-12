Cerveja&Cia e Muquiranas foram os Blocos Destaques da folia

A categoria Bloco Destaque do Troféu Dodô e Osmar 2015 teve um empate este ano. Os blocos Cerveja & Cia e As Muquiranas tiveram que dividir o prêmio de melhor bloco do Carnaval 2015, devido ao sucesso deles durante os dias de folia.

Eles disputaram o prêmio com os blocos Coruja, Timbalada e Camaleão, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves (TCA).

