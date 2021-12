Cerca de 20 mil pessoas são abordadas por hora no Carnaval

Cerca de 20 mil pessoas estão sendo abordadas por hora nos portais de segurança localizados nos acessos dos circuitos do Carnaval. O número de indiciados em flagrante na chegada da festa aumentou 166,7% em relação ao primeiro dia de folia em 2015, segundo o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa.

Nesse ano, 48 portais de abordagem, que contam com detectores de metais e aplicativo para rastrear a ficha policial dos foliões, foram instalados em locais estratégicos. Para garantir a eficácia da ação, haverá fechamento de ruas próximas aos circuitos, para induzir os foliões a passarem pelas barreiras. A triagem ocorrerá também nos acessos à estação da Lapa e nas estações de metrô.

Na quinta-feira, 4, houve redução de 42,9% no número de roubos, e de 1,6% no número de furtos, em comparação com a mesma data no ano passado. Para Barbosa, os portais são um fator que garantiu o aumento da produtividade policial. Os foliões também têm recebido bem a novidade.

De acordo com balanço da operação de segurança pública do Governo do Estado (SSP-Ba), divulgado nesta sexta-feira, 5, não houve registro de ocorrências graves durante a quinta-feira, 4. Não foram registrados homicídios, lesões corporais seguidas de morte nem tentativas de homicídio.

Com investimento de R$ 2,3 milhões, o método de abordagem funciona entre 15h e 3h.

Recomendações

O capitão Bruno Ramos, porta-voz da Polícia Militar da Bahia (PMBA), indicou que os foliões que não querem ter objetos retidos nas barreiras devem ter cuidado com o que levam, principalmente, em mochilas e pochetes. Não é permitido entrar nos circuitos com objetos que possam colocar em risco a vida de outras pessoas, como garrafas e materiais cortantes e pontiagudos.

