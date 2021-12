Cerca de 1.800 policiais irão atuar no combate ao roubo de abadás

Cerca de 1.800 policiais deverão atuar em diversos pontos da capital baiana para combater o roubo de abadás, adereço mais cobiçado do Carnaval. O Shopping da Bahia concentrará cerca de 80% das aproximadas 200 mil entregas, entre 5 e 13 de fevereiro.

As informações foram divulgadas, nesta quinta, 25, durante o lançamento da Operação Abadá da Secretaria da Segurança Pública, que já começa na próxima terça-feira. Pelo décimo ano consecutivo, o shopping será o principal ponto de entrega das camisas da festa.

O comandante de operações da Polícia Militar, coronel Paulo Uzeda, diz que cerca de 160 policiais, por turno, vão trabalhar na prevenção ao roubo de abadás. A segurança será reforçada em outros pontos de entrega como Salvador Shopping, Porto de Salvador, Aeroclube e aeroporto.

Além dos militares, a Polícia Civil atuará com 24 servidores descaracterizados no entorno do Shopping da Bahia, com o reforço de seis viaturas, informa a diretora do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegada Fernanda Porfírio, que também coordena a equipe do Carnaval.

Estrutura

Segundo o coronel Uzeda, a PM terá o suporte de unidades especializadas, como Esquadrão Águia, Cavalaria, Gêmeos, Apolo e Baía de Todos-os-Santos. De acordo com ele, além dos pontos de entrega, os policiais estarão lotados nos principais corredores de tráfego da cidade.

“É importante não ostentar os abadás, não sair do shopping com sacolas, ir acompanhado e, caso o fato aconteça, buscar o policial mais próximo”, orienta.

Por sua vez, a diretora do Depom informa que o planejamento do Carnaval inclui a presença de cerca de 25 mil servidores da segurança pública. No que tange à Operação Abadá, policiais civis estão distribuídos pelos principais roteiros que dão acesso ao Shopping da Bahia.

