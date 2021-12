Cerca de 100 toneladas de lixo reciclado são coletadas no Carnaval

Cem toneladas de lixo reciclável já foram coletadas durante o Carnaval de Salvador até este domingo, 3. E a estimativa é que, até esta quarta-feira, 6, seja coletada aproximadamente a mesma quantidade de material verifica em 2018, quando foram cerca de 190 toneladas.

Esse foi o material contabilizado nos oito pontos de recebimento que ficam nos circuitos Osmar e Dodô. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 4, pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

Ao todo, 11 cooperativas de reciclagem cadastradas no município estão em serviço recolhendo os materiais, que serão encaminhados para a indústria de reciclagem. A atividade beneficia cerca de 300 cooperados.

Material foi contabilizado nos oito pontos de recebimento que ficam nos circuitos

"A coleta das latinhas está dentro do previsto que a gente esperava. Coletamos menos garrafas PET e plásticos porque o valor agregado é menor. Então, os catadores preferem coletar as latas", avaliou Genivaldo Ribeiro, o Tico, presidente da Coopeguary.

São nove pontos de recebimento dos resíduos coletados, distribuídos em diversos locais nas proximidades da festa, sendo quatro no circuito Osmar (Campo Grande), quatro no circuito Dodô (Barra/Ondina) e um no Nordeste de Amaralina.

Confira abaixo a lista com todos os pontos de recebimento:

Circuito Osmar

1. Ladeira da Montanha, Centro

2. Rua Direita da Piedade, Centro

3. Vale do Canela, Centro

4. Rua do Couro, Barroquinha

Circuito Dodô

5. Rua Carlos Chiacchio, Barra

6. Rua Marquês de Leão, Barra

7. Rua Baependi, Ondina

8. Sabino Silva, Ondina

