Central de Vistoria do Carnaval começa a funcionar nesta segunda

Cerca de 200 blocos e 150 veículos, entre trios, minitrios, carros de apoio, de som, alegóricos e de equipamentos sonoros, deverão passar pela Central de Vistoria, a partir desta segunda-feira, 13, que acontece no Parque de Exposições, em Salvador e funcionará até o dia 24 de fevereiro.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), durante a vistoria são analisados os itens de segurança, condições mecânicas e operacionais, equipamentos de prevenção e combate a incêndios, pneus e protetores de rodas, sistemas de freio, documentação do veículo e do condutor e estrutura do posto médico. Além disso, sanitários e lanchonetes precisam atender às normas da Vigilância Sanitária.

Ainda segundo o órgão, para licenciar um trio ou carro de apoio, o proprietário precisa passar por quatro órgãos técnicos : Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura (Crea); Departamento de Polícia Técnica; Corpo de Bombeiros; e Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Participam também do processo as secretarias municipais de Ordem Pública (Semop), Fazenda (Sefaz) e Saúde (SMS).

adblock ativo