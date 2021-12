Casos de intoxicação alcoólica lideram atendimentos no primeiro dia do Carnaval

Os atendimentos de saúde nos circuitos do Carnaval tiveram uma queda de 1,6% comparado ao primeiro dia da festa do ano passado. Na estreia oficial da edição de 2019, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou 370 ocorrências, com a maior parte delas ocasionada pelo uso excessivo de álcool. Em 2019, o órgão contabilizou 376 ocorrências. As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 1º, durante coletiva realizada na Sala de Imprensa Oficial Paulo Gaudenzi, no Campo Grande.

No circuito Barra-Ondina, foram registrados 282 atendimentos, enquanto o Campo Grande acumulou 88 situações. A maioria delas foi por intoxicação alcoólica (58), dor (42), agressão (30) e ferimento acidental (30).

De acordo com o órgão, os módulos com maiores taxas de crescimento em relação a 2018 são os localizados no Morro do Gato e na avenida Ademar de Barros, com 113,3% e 34,8%, respectivamente.

"Tivemos redução nos atendimentos cirúrgicos, ortopédicos e uma diminuição de 38,78 %, nos casos de agressões físicas. São dados bastante animadores que mostram a tranquilidade que foi ontem", pontuou o secretário da SMS, Luiz Galvão.

Transporte

Cerca de 1,4 milhão de pessoas utilizaram o transporte público durante operação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), segundo o secretário da pasta, Fábio Mota. Desse número, a maioria se deslocou através do sistema convencional de ônibus da cidade.

Segundo dados da Transalvador, 818 condutores foram abordados nesta quinta. Desse número, houve a autuação de 109 condutores, sendo 54 por consumo de bebida alcoólica e 55 por demais irregularidades. Além disso, houve o recolhimento de 50 CNHs, com a apreensão de 23 veículos. Apenas um crime de trânsito foi registrado durante a noite.

Crianças Acolhidas

As quatro unidades de acolhimento provisório, instaladas pela Secretaria Municipal de Políticas para Infância, Mulher e Juventude (SPMJ), acolheram um total de 292 crianças nesse primeiro dia. Os acolhidos têm direito a seis refeições diárias, brincadeiras e atividades lúdicas.

Vistorias e Infrações

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) realizou 348 vistorias técnicas em todos os circuitos. O órgão também emitiu seis autos de infração, realizou três embargos por obra irregular e duas interdições. Além disto, foram confiscadas 5.908 unidades de bebidas e 1.800 panfletos.

Ordenamento e Iluminação

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), houve uma apreensão de 6394 equipamentos irregulares, por parte dos inspetores. Na área de iluminação urbana, foram registrados 143 ocorrências. Dois casos de vandalismo foram contabilizados, sendo um na Barra e um no Centro.

Salvamar

No circuito Dodô, houve 10 registros de pré-afogamento, contabilizados pela Coordenadoria de Salvamento Marítmo (Salvamar). Dessas ocorrências, nove foram registradas na Barra e apenas uma na Ondina.

Com o intuito de facilitar a identificação de crianças perdidas, a Salvamar distribuiu 27 pulseiras nesse trajeto.

