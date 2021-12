Casos de intervenções cirúrgicas faciais reduzem 27,8% em relação a 2016

Os casos de intervenções cirúrgicas facias no Carnaval de Salvador reduziram 27,8% em relação a 2016. De acordo com a Prefeitura de Salvador, das 19h de quarta-feira, 24, até as 6h de desta terça-feira, 28, foram realizadas 393 cirurgias de face e pescoço.

O módulo do Farol da Barra liderou o número de atendimentos com esse perfil com 80 ocorrências, seguido do posto da Ademar de Barros (75), Montanha (71) e Piedade (40).

Este ano, também houve redução de 50% nos atendimentos por projétil de arma de fogo, 25,2% por arma branca e de 23,7% nos atendimentos decorrentes de agressão física em relação a 2016.

adblock ativo