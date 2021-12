Carnavalito promove folia ‘indoor’ na Arena Fonte Nova

O Carnavalito, festa privada da folia baiana, deu o pontapé inicial na tarde do sábado, 2, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A folia “indoor” recria o circuito da Barra com uma cidade cenográfica, em área de 2 km², com direito a farol e ambiente dos camarotes. O segundo dia acontecerá na segunda-feira, 4.

O evento teve como atrações do sábado o grupo Mudei de Nome, o funkeiro Kevinho, Harmonia do Samba e Denny Denan.

Em dois “pranchões elétricos” de 13 metros, a festa foi puxada pelos artistas na Fonte Nova, com caminho para os presentes acompanharem o veículo.

Antônio Costa, 27, e Paulo Roberto, 23, foram à festa para “aquecer”, antes da ida à Barra. “Aqui a proposta é a gente esquentar e descer para a Barra”, disse Paulo.

A festa, porém, atraiu pessoas que pretendiam apenas festejar na Arena. “É interessante por ser mais cômodo, confortável. Por lá há muita agonia e achei que seria mais confortável”, disse Maria Maia, 38.

Os organizadores do Carnavalito estão otimistas. “Temos expectativa de crescer o evento, no que pode se tornar o grande esquenta do Carnaval de Salvador. Vamos planejar com calma e prometemos surpresas para 2020”, pontuou Igor Oliveira, coordenador de eventos e operações da Arena Fonte Nova.

Por este domingo, 3, pausa para repouso, mas na segunda a celebração no estádio retorna para o dia final, com a banda Chiclete com Banana, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, o DJ francês Bob Sinclar e Lincoln e Duas Medidas.

Para Antônio Costa e Paulo Roberto, dia de expectativa: “Segunda viremos para Gusttavo Lima. Somos fãs e acompanhamos ele Brasil afora”, revelou Antônio.

* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

