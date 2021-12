Carnaval traz 700 mil turistas para a Bahia

Cerca de 700 mil turistas visitaram a Bahia durante o Carnaval, sendo 520 mil em Salvador. O movimento foi 30% do que em 2014, de acordo estimativa da Secretaria de Turismo da Bahia divulgada nesta quarta-feira, 18, durante entrevista para falar sobre o balanço da folia.

Segundo dados do Governo do Estado, os turistas devem ter movimentado R$ 1 bilhão nos seis dias de festa, R$ 750 milhões apenas em Salvador. Uma das áreas da economia beneficiadas foi a hotelaria, que registrou 95% de ocupação nos estabelecimentos localizados nos circuitos do Carnaval e 80% fora dessa região.

Além da capital, as praias do Litoral Norte também foram procuradas e tiveram 95% de ocupação. Outra cidade requisitada foi Porto Seguro, no sul da Bahia, que teve 90% dos quartos ocupados.

Perfil

Entre os visitantes, mais de 94 mil brasileiros procuraram informações com guias e monitores da Bahiatursa. Destes, 43,4% eram baianos, 15,45% paulistas, 6,45% cariocas, 3,97% mineiros e 2,59% pernambucanos. Entre os estrangeiros, os argentinos foram os mais atendidos. Mas norte-americanos, espanhóis e chilenos também recorreram ao atendimento oferecido pelo governo estadual.

