Carnaval terá ônibus expressos para os circuitos

Mais uma vez, quem for pular o Carnaval em Salvador tera à disposição o sistema de transporte Expresso Carnaval para chegar à folia. Tratam-se de ônibus expressos que o folião pode pegar após deixar seu veículo em bolsões de estacionamento localizados em três pontos da cidade: shopping Salvador e Salvador Norte e Arena Fonte Nova.

A tarifa para quem optar deixar seu carro na Arena Fonte Nova é de R$ 30 pelo veículo e R$ 10 por pessoa para pegar o Expresso Carnaval. Para os que preferirem estacionar nos shoppings o valor será de R$ 25 por pessoa, com tudo incluso.

Quem quiser se antecipar pode comprar os tickets nos postos de informações sobre o Carnaval localizados nos shoppins Salvador e Salvador Norte. O bilhete também pode ser adquirido nos dias da festa. Os ônibus sairão a cada 15 minutos.

Confira os roteiros do Expresso Carnaval:

- Arena Fonte Nova: Paradas na Av. Centenário (atrás do Vitória Center) e Av. Garibaldi (Instituto de Geociências);

- Salvador Shopping - Ondina: Parada em Ondina, no ISBA;

- Salvador Shopping-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center);

- Salvador Norte Shopping-Barra: Paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center);

- Salvador Norte Shopping-Garibaldi: Parada na Av. Garibaldi (Instituto de Geociências).

