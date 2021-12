Carnaval terá atrações em sete bairros da capital

Além dos quatro circuitos oficiais - Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande), Batatinha (Pelourinho) e Sérgio Bezerra (Barra) -, outros sete bairros da capital baiana vão receber grandes atrações no Carnaval.

Artistas como Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, Asas Livres, Ju Moraes, Diamba, Gerônimo, Baiana System e Nelson Rufino vão animar, a partir de sábado (14/02), a festa em palcos montados nos bairros de Periperi, Plataforma, Liberdade, Cajazeiras, Piatã, Itapuã e Boca do Rio.

O anúncio foi feito ontem pelo prefeito ACM Neto, pelo secretário de Turismo de Salvador, Érico Mendonça, e pelo presidente da Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, em coletiva realizada no hotel Sheraton da Bahia, no Campo Grande.

Nesses locais, será montada infraestrutura com banheiros, palco, barracas e ordenamento de trânsito. "A intenção é que as pessoas que não desejem sair das proximidades de casa também possam se divertir e aproveitar o Carnaval", disse ACM Neto.

Este ano, a festa trará como novidade a montagem da Vila Infantil, na praça 2 de Julho, no Campo Grande, da Vila Gourmet e de uma roda gigante, na Barra.

"A Vila Infantil terá uma programação voltada para as crianças, com teatro, dança e contadores de história. Já a Vila Gourmet vai funcionar como uma praça de alimentação, ao lado da roda gigante, a mesma montada durante a inauguração da nova Barra", explicou.

O Carnaval 2015 terá como tema "30 anos da Axé Music". Por conta disso, a abertura oficial da festa, que acontecerá na quinta-feira (12/02), com a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, contará com a apresentação de quatro artistas baianos pioneiros no ritmo. Os nomes das atrações ainda estão sob sigilo.

Pipoca



Para o folião pipoca, estão previstas as apresentações de cantores como Luiz Caldas, Moraes Moreira, Psirico, Armandinho, Baby do Brasil, Banda Eva, Araketu e Carlinhos Brown em trios sem cordas nos circuitos Dodô e Osmar .

Considerado como o sucesso do Carnaval de 2014 pelo prefeito, o Furdunço terá sua primeira edição no dia 8 de fevereiro, na Barra, antes mesmo do início oficial da festa. O projeto volta à avenida na sexta-feira de carnaval (13/02), no Campo Grande. Ao todo, participarão do Furdunço 27 atrações, entre fanfarras e bandas, que estarão concentradas a partir das 13h30, em frente ao Sheraton da Bahia.

Serão mantidas, também, a montagem de arquibancadas para portadores de deficiências e idosos inscritos em algum programa social da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps). As estruturas estarão situadas na praça da Piedade e no Campo Grande.

Acesso



As credenciais de acesso para moradores das proximidades do circuito começaram a ser entregues no início desta semana.

Para quem vai de carro, serão oferecidas 1.500 vagas de estacionamento remoto nos shoppings Salvador, Salvador Norte e na arena Fonte Nova. Cinco linhas de ônibus transportarão os foliões desses locais até os circuitos, com o custo de R$ 25 para ida e volta.

Além disso, serão disponibilizadas 1.800 vagas de zona azul no entorno da festa. Quinze pontos de táxis estarão distribuídos nos quatro circuitos oficiais e nos bairros.

