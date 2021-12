Carnaval tem sete casos de agressões nas últimas 24h

Sete agressões físicas foram contabilizadas no Carnaval de Salavdor nas últimas 24h. O balanço parcial do primeiro dia do Carnaval foi divulgado nesta sexta-feira, 1º, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Os casos foram registrados no circuito do Campo Grande .Três vítimas foram encaminhadass para o Hospital Geral do Estado (HGE), duas para o Ernesto Simões Filh, uma para o Eládio Lasserre e outra para a Unidade de Emergência do Curuzu.

Ainda de acordo com a Sesab, até o início da noite desta sexta, não foram registradas ocorrências de violência contra a mulher provenientes dos circuitos do Carnaval.

Hemoba

No balanço parcial de quinta e sexta-feira, 28 e 1, até às 18 horas, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) registrou 279 candidatos que se habilitaram para a doação. Foram captadas 191 bolsas de sangue e 24 cadastros de Medula Óssea.

O posto de coleta da Hemoba, na avenida Vasco da Gama, funciona normalmente neste sábado, 2, das 7h30 às 12h30. No domingo, a unidade ficará fechada e volta a operar na segunda, 4, e terça, 5, das 7h30 às 18h30. Já na Quarta-feira de Cinzas o atendimento será a partir das 13h.

