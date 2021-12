"Carnaval não vive crise, mas mudança", diz Lícia Fabio

Do seu escritório na Ladeira da Barra, Licia Fabio faz os últimos ajustes para receber os foliões em seu camarote. "Providencia alguns cachos de uva e maçãs", fala com o zelo de quem não quer deixar faltar nada. Enquanto concede esta entrevista, tenta administrar o telefone que toca de 15 em 15 minutos. "Vai ser assim até as 4h da madrugada", diz. Neste bate-papo, ela lembra emocionada de "outros carnavais" e fala sobre a axé music e o que ela considera que será o futuro da folia.



Conte um pouco sobre a sua trajetória como promoter.



Vim de Laranjeiras (município sergipano) para Salvador, para estudar, quando tinha 17 anos. Mas um amigo, o Washington Oliveira, me apresentou o universo da produção. Começou a me pedir algumas coisas e eu gostei do que fazia. É uma área que dá trabalho porque mexe com ambientação, com decoração; a gente tem que juntar todos os detalhes, mas eu adoro!



A senhora presenciou o início da axé music, que este ano completa 30 anos. Como foi essa experiência?



Eu prestigio o ritmo desde Luiz Caldas, Sarajane, Missinho, Bell Marques, Daniela, Ivete, até essa nova safra aí, do Babado Novo, Claudia Leitte, essa coisa do Brown. Lembro que um dia chegou uma caçamba de abadás da Timbalada em minha casa e eu distribuí entre os amigos. Foi uma festa! E quem diria que Brown ganharia nível internacional? Foi muito bom ter vivido todos esses movimentos.



Produtores e pesquisadores falam de uma crise na axé music, a senhora concorda?



Não concordo. Axé é a nossa musicalidade, que encanta todo mundo, e nunca vai morrer. Para mim, todos esses ritmos mais atuais, como o pagode e o arrocha, fazem parte do axé. Por exemplo, a gente não imaginava que as pessoas dançariam arrocha assim na rua, atrás do trio. Aí você vê e entende que isso é a coisa mesmo do axé.



E o Carnaval, vive uma crise? Dados mostram que houve queda na venda de abadás para os blocos.



Eu não acredito numa crise, mas numa transformação. É como se fosse o casamento. Há momento em que está ótimo e há momento em que o casal pensa em se separar. Assim é a vida. Tudo passa por renovação. Talvez os empresários percebam que é preciso investir em movimentos populares e não só no privado.



Qual foi o trabalho que a senhora mais gostou de produzir?



Eu gosto de todos, mas em especial dos casamentos porque é uma festa muito emocionante. Quando produzo festa de matrimônio, converso não apenas com os noivos, mas com a família. Sempre tento extrair uma história a partir do diálogo. Também gosto muito de lançar produtos, inaugurações e dos meus eventos, como o Nordeste Gourmet, o Mercadinho do Chef e o Réveillon.



Quando lançou seu camarote na Barra, um dos primeiros do circuito, já imaginava que o bairro seria disputado como é hoje?



Quando eu e Daniela fomos para a Barra, em 1996, não tinha movimento grande para se ver. Vimos ali uma beleza, aquele mar, os barcos passando, o farol, a praia... E já sabíamos que tudo isso chamaria atenção, principalmente dos turistas. Mas não acho que isto anula o circuito da avenida. Os dois se complementam: um com sua beleza arquitetônica e histórica e o outro com a beleza natural.



O que faz falta na folia?



Eu sinto saudade do tempo em que as pessoas desfilavam mascaradas, nas décadas de 70 e 80. Eu lembro de Os Internacionais, com aquelas roupas pomposas. Um calor de rachar e as pessoas de gladiador. Não era um bloco, era um desfile.



Qual você imagina o Carnaval do futuro?



Estou gostando muito desse movimento de desfile de trios independentes, feito por cantores como Daniela Mercury, Saulo, Ivete Sangalo. No último sábado, o Rio Vermelho estava fervendo com os bloquinhos e as fantasias. Eu imagino que esse movimento será retomado e que os blocos vão ficar sem corda.

