Carnaval na Liberdade anima foliões com muito pagode

O Carnaval de bairro também foi animado nesta terça-feira, 28, último dia de folia em Salvador. O cantor Teus Santos, febre na internet, foi um dos que se apresentaram na Liberdade, agitando centenas de foliões com muito pagode.

O artista, que é baiano, inicialmente despontou no cenário musical de Brasília, onde mora, mas acabou ganhando fama nas redes sociais, após a viralização, no ano passado, do seu primeiro hit “Vai Pirar”, que conta com a participação de Léo Santana. A coregrafia tomou conta das academias de todo o país.

Na folia baiana, o cantor ainda comandou no sábado o Pranchão, entre as atrações independentes do circuito Dodô, e também fez show na badalada Casa Bem Bahia by Lícia Fábio, na Gamboa.

