Carnaval na Bahia deve atrair 707 mil turistas

Um dos destinos mais procurados durante o Carnaval, a Bahia deve atrair neste ano 707 mil turistas. Segundo estimativa do Ministério do Turismo, estes visitantes se concentram principalmente em Salvador - onde são esperadas 520 mil pessoas -, Porto Seguro, Trancoso, Arraial D'Ajuda e Sauípe.

A previsão é que o fluxo movimente cerca de R$ 697 milhões na economia do estado, superando a marca de 2014, de R$ 639 milhões. Ainda de acordo com o Ministério, o gasto médio do turista durante a festa é de R$ 984,76.

Até o fim da temporada de verão, em amrço, a Bahia deve receber em torno de 4,5 milhões de turistas. Os principais estados emissores de turistas são Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Já a maioria dos turistas estrangeiros vem da Argentina, Estados Unidos, Espanha, Portugal, França e Holanda.

