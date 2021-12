Carnaval: metrô e ônibus terão operação reforçada em Salvador e na RMS

Metrôs e ônibus de linhas metropolitanas, que utilizam sistema de integração, terão esquema de horários especiais durante o Carnaval de Salvador, entre os dias 1 e 6 de março. O objetivo da ação é dar mais mobilidade aos usuários dos transportes para quem vai trabalhar ou curtir a festa.

Durante o período, o metrô terá horário de embarque antecipado em uma hora e irá receber passageiros a partir das 4h com desembarque em todas as estações. O esquema também irá contar com a Estação Aeroporto, que permitirá que o turista siga do terminal aeroportuário da capital diretamente para os circuitos do carnaval, utilizando o metrô.

Ônibus metropolitanos

Linhas metropolitanas que atendem as cidades de Simões Filho, Candeias, Lauro de Freitas e Camaçari também irão contar com o esquema. Para atender aos usuários do metrô que utilizam os terminais de integração no Retiro, Mussurunga e Aeroporto, os horários serão estendidos até a chegada do último trem. No Retiro, as linhas 869I (Simões Filho), 809 (Candeias) e 872 (Mapele/Ilha de São João) vão funcionar aproximadamente de 4h até 1h da manhã do dia seguinte.

Em Mussurunga a operação é especial para a linha 808I (Camaçari /Via Parafuso), que também aguardará a chegada do último trem do metrô, estimada neste terminal a 00h40. Os ônibus para Camaçari saem por volta de 01h. Já as linhas para o terminal Aeroporto, 883A3 (Vida Nova/Via Pq São Paulo), 883A (Vida Nova/Via BA 099) e 885 (Vila de Abrantes) sairão por volta de 01h da manhã. As demais linhas que atendem aos três terminais seguem o quadro de horário correspondente ao dia de sábado.

Na Avenida Suburbana, a operação especial se dá para a linha 815 (Simões Filho x Terminal da França), com o último veículo saindo do terminal a 00h.

Na Orla Marítima, as linhas 841 (Vilas do Atlântico/Praça da Sé) e 846 (Lauro de Freitas x Lapa / Via Itinga) terá sua operação prolongada, com início às 3h30 até 1h30 do dia subseqüente saindo da Praça Cayru, no Comércio. O ponto final foi alterado devido aos bloqueios das vias no entorno dos circuitos. A linha 855A (Vida Nova x Barra/Via Itinga) realiza operação especial com início às 3h40 até 00h30 do dia subseqüente, saindo também da Praça Cayru. As linhas 884 (Vila de Abrantes x Lapa) e 884A (Jauá x Barroquinha) seguem o quadro de horário do dia de sábado, retornando pela Av. Garibaldi à partir das 20h.

Reclamações, sugestões e denúncias podem ser direcionadas aos fiscais da Agerba, ou ainda podem ser registradas através da Ouvidoria pelo telefone gratuito 0800-071-0080 e e-mail agerba.ouvidoria@agerba.ba.gov.br

