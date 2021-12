Carnaval é lugar de criança? Saiba quais cuidados tomar

É Carnaval! A cidade está movimentada e as festas ocorrem nos principais circuitos da cidade no Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Centro Histórico). E nestes dias de folia, é muito comum encontrar crianças e adolescentes nas ruas, blocos e camarotes, mas será que isso é permitido?

Pensando em orientar os pais e responsáveis, o Portal A TARDE entrevistou o presidente do Conselho Tutelar, Renildo Barbosa, e a major Ana Fausta, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), para falar sobre os cuidados, as restrições e os casos mais comuns que ocorrem durante a folia momesca.

>> Programações infantis garantem a diversão da criançada durante o carnaval

>> Entidades carnavalescas assinam termo de proteção a crianças e adolescentes

>> Carnaval do Pelô garante a diversão das crianças

Durante o período de Carnaval, os órgãos públicos de Salvador montam esquema especial para promover segurança aos foliões e com o Conselho Tutelar não é diferente. De acordo com Renildo Barbosa, que também foi eleito o Rei Momo da cidade neste ano, a operação é reforçada. "Estaremos atuando com 90 conselheiros espalhados nos circuitos Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Centro Histórico). O nosso trabalho é em conjunto com a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) e com a promotora da Infância e Juventude, Márcia Rabello", explica.

O Conselho Tutelar terá quatro postos distribuídos nos circuitos: na Escola Wilson Lins (Campo Grande), Colégio Estadual Ursula Catharino (Centro), Escola Santa Terezinha do Chame Chame (Barra) e a sede localizada na Carlos Gomes.

Crianças em situação de abandono

Um dos principais problemas ligados às crianças no período de folia é a possibilidade delas se perderem dos pais. Barbosa explica que os agentes policiais também estão orientados para contribuírem nessas ocasiões: "Assim como os conselheiros tutelares, equipes policiais ligadas à Semps foram treinadas e estarão atentas para localizar crianças em situação de abandono ou em local indevido, direcionar para um conselheiro. A criança ficará no centro de acolhimento até o fim do Carnaval ou até que um responsável seja localizado. Caso os pais não sejam localizados até o fim dos dias de folia, o conselho atua em conjunto com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS)".

Barbosa também comenta que em relação aos pais que atuam como ambulantes no Carnaval e levam seus filhos, estes serão notificados e se houver resistência poderão ter o alvará cassado e até perder a possibilidade de trabalhar em festas populares. A criança é levada para o centro de acolhimento e só será retirada do local com a presença de um responsável que esteja fora dos circuitos de Carnaval.

>> Carla Perez revela tema para o Pipoca Doce/Algodão Doce

>> Com figurino reciclável, Tio Paulinho comandará Bloco Happy no sábado

Combate ao assédio infantil

Também é visto com frequência o número de crianças que são assediadas e abusadas dentro e fora do período de folia. O Conselho Tutelar também irá focar nesses tipos de crimes. "Visando combater assédio infantil, casos de estupro de vulnerável e outros crimes que estejam ligados à criança, serão implementados postos da Polícia Militar próximos aos circuitos e também ocorrerão rondas encabeçadas pelas Delegacias do Adolescente Infrator (DAI)", explica o conselheiro tutelar.

Quem ver qualquer situação em que uma criança esteja em risco pode denunciar de forma anônima e também procurar um agente policial que esteja no circuito para que sejam tomas as medidas cabíveis.

Cuidados nos blocos e restrições

O recomendado é que as crianças estejam apenas em blocos infantis

Muitos pais levam seus filhos que possuem idade inferior a 18 anos para os camarotes e até mesmo para as ruas nos dias de Carnaval. O que muitos não sabem é que há um horário limite para que estes estejam fora de casa e também, que a sinalização de faixa etária nestes ambiente são obrigatórias.

"Os blocos, antes de tudo, devem informar a classificação etária e verificar se há alguma criança ou adolescente desacompanhada nos camarotes. As crianças não podem estar nas ruas após às 20h. Temos visto uma crescente de pais que levam até bebês para a folia. Eles ficam expostos a sons em volume acima do que é recomendado pelos médicos, o que pode resultar na danificação da audição", alerta Renildo.

O presidente do conselho tutelar ainda informa que os adolescentes só podem transitar nos circuitos desacompanhados caso os responsáveis tenham solicitado à Vara da Infância um termo de autorização e que este seja concedido. Caso uma pessoa com idade inferior a 18 anos esteja em camarotes sem autorização da Vara, poderá resultar na notificação do bloco e possibilidade de embargar.

Os erros mais comuns cometidos pelos pais

A major Ana Fausta, do CBMBA, identifica que os pais devem se atentar melhor aos horários para levar os filhos nos dias de folia. "O principal erro é levar a criança no circuito durante a noite, que possui muita aglomeração. O ideal é que os pequenos sejam levados aos bailes infantis, afastados do tumulto com os adultos", explica.

A major também sinaliza que serão espalhadas pulseiras de identificação nos postos dos bombeiros espalhados nos três circuitos durante o Carnaval. Nela é possível inserir informações como os nomes da criança e do responsável, além do telefone. "Nós também instruímos que os responsáveis fiquem no máximo com a distância de um braço longe da criança, não bebam e prestem bastante atenção. É necessário também orientar a criança como se comportar caso ela se perda no carnaval ou em qualquer outra situação", acrescenta a major.

É importante que o folião tenha em mãos a xerox das identidades, tanto da criança quanto da pessoa responsável, visto que muitos não levam os documentos originais por receio de perder. Também é necessário possuir algum documento em mãos para comprovar a identificação em caso de perda da criança.

A criança se afastou dos pais. O que fazer?

Serão 30 mil pulseiras reutilizáveis, resistentes e produzidas com Nylon 70 (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

A major Ana Fausta explica que há um procedimento padrão, comumente feito nas praias por exemplo, para situações como esta. "Antes de tudo olhamos a pulseira para verificar o nome e o contato da pessoa responsável. Assim damos prosseguimento em busca de ajudar a criança. Vale lembrar que essa pulseirinha de identificação permite que saibamos se a criança é portadora de alguma deficiência. Já tivemos um caso na praia de uma criança com Síndrome de Down que não estava identificada e localizar os pais foi dificultoso", comenta.

Ela acrescenta sinalizando que a orientação deve ser dada antes de sair de casa: "O primeiro passo é sinalizar os postos dos bombeiros. Cada espaço estará identificado e no circuito também teremos pontos elevados com a Polícia Militar ou o Corpo dos Bombeiros. Nas pulseiras de identificação também há informações sobre levar uma criança ao posto, caso uma outra pessoa a localize antes".

E quanto aos cuidados principais, a major explica que os pais devem aproveitar esse momento de folia nos blocos infantis com seus filhos: "Não beba, leve as crianças em bailes infantis, divirta-se com seu filho e esqueça do celular para dar atenção. Use a pulseirinha para prevenir em caso de dispersão", alerta.

De acordo com a major Ana Fausta, serão distribuídas 30.000 pulseiras reutilizáveis, resistentes e produzidas com Nylon 70. Essa distribuição será feita na capital e em cidades do interior do estado. Para a produção deste ano, o CBMBA solicitou ajuda às crianças para escolher as cores que mais as agradam, assim traz uma diversão para eles utilizarem.

Ela também orienta que é importante que os responsáveis utilizem essas pulseiras no dia a dia. Elas podem ser solicitadas nas unidades do corpo de bombeiros. Essa identificação permite uma facilidade em agilizar o processo de encontro com os pais em caso de perda.

Os acessórios permitidos para crianças

O 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (Iguatemi) alerta aos foliões sobre os acessórios usados para a diversão no Carnaval. As crianças precisam de uma atenção maior de seus responsáveis durante os dias de festa.

Itens como espetos ou tridentes usados nas fantasias, confetes, apetrechos como os cílios postiços eletrônicos e e espuma em spray podem trazer sérios riscos à saúde das crianças. Se direcionada aos olhos, a espuma pode ser tóxica e causar conjuntivite alérgica, o confete pode ser engolido, a serpentina, quando liberada próximo a fios elétricos, provocará acidentes na rede e incêndios.

“São materiais que apesar de serem usados na diversão, no lazer, nos enfeites durante o período carnavalesco, temos que tomar muito cuidado”, disse o major BM Ramon Diego Diniz.

adblock ativo