Carnaval do Pelô garante a diversão das crianças

O Carnaval do Pelourinho oferece gratuitamente diversão garantida para a criançada. Os pequenos foliões podem contar com uma programação cheia de bailinhos infantis, de sábado, 2, a terça-feira, 5, no Largo Pedro Archanjo, sempre a partir das 15h30.

A programação começa com o Cadeiradebrin, grupo cênico-musical formado por artistas/brincantes/educadores, que têm especial interesse pelo universo infantil e pelas manifestações culturais brasileiras. O espetáculo musical nvoltado para todas as idades dialoga com o teatro, a literatura, a dança e as artes plásticas.

No domingo, 3, quem vai comandar o Baile Infantil é Ray Gramacho, entre 15h30 e 17h30. A apresentação promete animar os pequenos com muitas brincadeiras, cancioneiro infantil e também sucessos de estrelas e astros da axé music como Chiclete com Banana, Claudia Leitte e Ivete Sangalo.

Já na segunda-feira, 4, o Largo Pedro Archanjo recebe o 'Bailinho do Canela Fina: criança, confete e serpentina', onde o grupo Canela Fina apresenta um repertório carnavalesco recheado de ritmos que passeiam pelo Brasil, contanto histórias com muita animação.

O último baile infantil contará com o 'Pumm – Por um mundo melhor' na terça-feira, 5. O grupo vai apresentar um repertório cheio de canções autorais e cantigas da infância brasileira de domínio público, com o intuito de proporcionar diversão, arte e cultura. O Carnaval no Pelourinho é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

adblock ativo