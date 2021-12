CARNAVAL DO GRUPO A TARDE É NO CAMAROTE.COM

Investindo em uma cobertura grandiosa, o Grupo A TARDE firmou parceria com o Camarote.com para a transmissão completa do Carnaval 2020.

Com estrutura privilegiada e visibilidade de toda a folia, o local abrigará a redação deA TARDE, de onde nossa equipe transmitirá os detalhes da maior festa popular do mundo. No espaço também receberemos artistas, políticos e personalidades.

Diretora do Portal A TARDE e veterana em coberturas da festa, a jornalista Caroline Gois reafirma a importância da aliança e exalta a presença do grupo em todos os circuitos da festa. “A parceria viabilizará ao nosso portal fazer a melhor cobertura deste Carnaval, seis dias de transmissão ao vivo e uma superestrutura, com o artista ainda mais perto do público”.

A equipe jornalística estará também nos circuitos, incluindo praticável exclusivo no Campo Grande, além de profissionais atuando no Carnaval dos bairros, dentre eles Cajazeiras.

A cobertura integrará o Portal A TARDE, os jornais A TARDE e Massa! e redes sociais (Twitter, Facebook, YouTube e Instagram), com conteúdos em áudio, vídeo, fotos e textos em todas as plataformas.

As publicações têm início já neste fim de semana, no Fuzuê e Furdunço, e seguirão até a Quarta-feira de Cinzas. Cerca de 50 profissionais participam da cobertura.

Camarote

Instalado no Clube Espanhol, com expectativa de reunir cerca de 12 mil foliões nos seis dias, o Camarote.com abriga o maior mirante do Barra-Ondina, com visão 360° para curtir blocos e trios elétricos.

O espaço terá grandes shows, de nomes como Xande de Pilares, Dudu Nobre, Psirico, Denny Denan e Jau. “Além de curtir grandes performances por um preço acessível, nosso folião desfrutará de espaço com banheiros climatizados, serviço de customização de abadás e outras novidades. Em 2019 já foi sucesso, este ano esperamos superar as expectativas e consolidar de vez a nossa marca na melhor festa do planeta”, ressalta Ritson Campos, sócio-diretor do camarote.

Não para por aí: com open bar de vodca, cerveja, água mineral e refrigerante, o público contará ainda com uma grande praça de alimentação, que comercializará alimentos para todos os gostos.

O Camarote.com vai funcionar entre os dias 20 e 25 de fevereiro (de quinta a terça-feira de Carnaval), sempre a partir das 18h.

