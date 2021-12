Carnaval de Salvador terá reforço de mais dois mil policiais

O governo da estado divulgou, nesta quarta-feira, 27, o esquema de segurança para este Carnaval, entre os próximos dias 3 e 9 de fevereiro. Pelo menos, 26 mil servidores - dois mil a mais que em 2015 - deverão trabalhar para garantir a segurança das festas nos circuitos e bairros de Salvador e outros 29 municípios.

Os servidores envolvidos no esquema fazem parte das polícias Militar (incluindo bombeiros), Civil e Técnica. Em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, o governo também levará ao a Ronda Maria da Penha, com o objetivo de coibir a violência de gênero.

Ao todo, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) montará 65 postos policiais nos três circuitos da festa. Desses, 21 apenas da Polícia Militar (PM), 17 da Polícia Civil (PC), nove do Corpo de Bombeiros, quatro do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e 14 integrados entre as três polícias.

Além do aumento no efetivo, o investimento subiu, segundo o governo, de R$ 36 milhões, em 2015, para R$ 42,9 milhões este ano. O valor será destinado para o pagamento de horas extras aos servidores, montagem dos postos policiais, tecnologia, alimentação e outros itens.

Parte dessa verba, R$ 2,3 milhões, será destinada à aquisição de seis dos 48 portais de segurança que serão utilizados para evitar a entrada de armas na festa. Também no quesito tecnologia, mil detectores de metais, 334 smartphones e 236 câmeras serão utilizados.

Para garantir a eficácia dos detectores de metais dos portais haverá fechamento de ruas próximas aos circuitos, para induzir os foliões a passarem pelas barreiras. A peneira ocorrerá também nos acessos à estação da Lapa, assim como nas estações de metrô.

Autoridades

A divulgação do esquema de segurança foi feita pelo governador Rui Costa e toda a cúpula da SSP, como o secretário Maurício Barbosa, o comandante-geral da PM, Anselmo Brandão, o comandante-geral dos bombeiros, Francisco Telles, e o diretor-adjunto do DPT, Alexsandro Fiscina.

O governador ressaltou que, embora a segurança tenha sido avaliada como o melhor serviço público do Carnaval do ano passado em votação feita pela internet,

o objetivo do governo é incrementar o desempenho do setor na festa da semana que vem.

"Nossa expectativa é, sobretudo, melhorar a qualidade do serviço, evitar a entrada de qualquer tipo de arma nos circuitos e, por consequência, reduzir os índices de violência", disse. "Fomos bem avaliados em 2015, mas isso não é motivo para nos acomodarmos", acrescentou o governador.

Entre outros assuntos, Rui Costa mencionou a necessidade de aumentar de 33 mil para 42 mil o efetivo policial baiano, o que não ocorre para não estourar o folha com pessoal. Ele frisou, ainda, que, por conta disso, não foi possível ampliar os dias de festa na capital.

"Sugiro até que o planejamento do Carnaval do ano que vem seja feito pouco após o São João, pois é a segurança pública que deve pautar os organizadores da festa", apontou. "A Bahia não se resume ao Carnaval de Salvador. Não podemos deixar as outras cidades sem segurança", argumentou.

adblock ativo