Carnaval de Salvador terá número recorde de câmeras

O número de câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade durante o Carnaval de Salvador 2016 será recorde. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), serão cerca de 390 equipamentos. Nos portões de acesso aos circuitos, além das 20 câmeras, haverá detectores de metais.

Nos corredores que dão acesso à festa, serão 162; parte delas de alta resolução. Já no Pelourinho, 40. A resolução das imagens permite ler a placa de um veículo a 300 metros de distância.

"Podemos adotar um planejamento para otimizar o emprego da força policial nas áreas mais violentas e utilizar as imagens tanto de forma preventiva quanto como evidência na elucidação de um crime", comentou, em nota, o Tenente-Coronel Marcos Oliveira, da SSP-BA.

Com o uso dos equipamentos, uma quantidade menor de policiais é deslocada para áreas com risco de crimes menores contra o patrimônio público, onde as consequências são menos graves e que podem ser predominantemente videomonitorados. E, em áreas mais violentas, é possível reforçar o policiamento.



As câmeras são da fabricante sueca Axis Communications.

