Carnaval de Salvador terá custo total de R$ 50 milhões

Cerca de 60% das despesas do Carnaval deste ano serão bancadas por sete patrocinadores – Skol, Itaú, Air Europa, Trident, Avatim, TV Aratu e SBT. O custo total da festa será de R$ 50 milhões, sendo 40% deste valor financiado com recursos dos cofres municipais – R$ 20 milhões, enquanto R$ 30 milhões ficarão a cargo da iniciativa privada.

>>Festa terá wi-fi gratuito e transmissão em tempo real

A apresentação dos parceiros foi feita pelo prefeito ACM Neto em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, 16, no Sheraton Hotel da Bahia, no Campo Grande. Neto não detalhou o valor investido por cada empresa, mas, segundo ele, os recursos vão custear os cachês dos mais de 12 mil músicos que participarão da festa e parte dos serviços oferecidos, como saúde, transporte, segurança, dentre outros.

Já os recursos da prefeitura, segundo Neto, vão garantir o restante do pagamento de prestação de serviços de mais de 10 mil funcionários envolvidos na festa. “Este ano, conseguimos o maior número de patrocinadores. A Skol, o Itaú e a Air Europa são patrocinadores master, os outros vão custear ações específicas. Isso é muito bom, porque mostra que a festa está valorizada. Assim, a prefeitura pode economizar verbas para custeio da saúde, transporte e demais serviços no decorrer do ano”, disse.

Somente para a contratação dos artistas que vão tocar em todos os circuitos da folia, serão investidos R$ 6 milhões. Dentre os contratados estão Daniela Mercury, Moraes Moreira, Banda Eva, Alline Rosa, Igor Kannário, MC Beijinho, Larissa Luz, Lazzo, Gerônimo, além das orquestras dos maestros Fred Dantas, Paulo Primo, Sérgio Benutti e Zeca Freitas e das bandas que vão tocar nos 11 palcos espalhados nos bairros.

Desse total de recursos, cerca de R$ 2 milhões serão destinados às entidades culturais e de matrizes africanas, afro, reggae, hip-hop, samba e tradicionais.

Moraes Moreira é um dos que tocarão em todos os circuitos (Foto: Iracema Chequer l Ag. A TARDE l 28.9.2010)

Linhas

Durante a coletiva, o prefeito apresentou a relação de serviços que serão oferecidos na festa pelos órgãos municipais. Dentre as novidades previstas para este ano está o novo esquema de transporte público, que contará com uma nova linha especial Ondina-Costa Azul, que vai sair da altura do colégio Isba, via orla, e terá o mesmo custo de um ônibus comum (R$ 3,60).

O mesmo esquema também vai oferecer a linha gratuita Lapa-Calabar, que contará com 36 veículos circulando 24h, das 5h do próximo dia 23 às 10h da Quarta-feira de Cinzas.

“O principal gargalo do Carnaval é o acesso ao circuito Barra-Ondina pela avenida Centenário. Além disso, existe grande dificuldade do folião por horas e horas para esperar o ônibus, principalmente na volta para casa. Queremos sanar esses problemas”, disse.

